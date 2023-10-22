Ізраїль випадково обстріляв територію Єгипту

Триває розслідування інциденту

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) помилково обстріляла єгипетський контрольно-пропускний пункт поблизу кордону з Ізраїлем та Сектором Гази. Про це повідомили збройних сили Ізраїлю в Telegram.

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«Деякий час тому танк ЦАХАЛу випадково вистрілив і влучив у єгипетський пост, прилеглий до кордону в районі Керем-Шалом», – ідеться в повідомленні, опублікованому приблизно о сьомій годині вечора.

Армія оборони Ізраїлю додала, що наразі триває розслідування інциденту, усі подробиці з'ясовуються.

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«ЦАХАЛ висловлює жаль щодо того, що трапилося», – зазначають сили Ізраїлю.

Як пише Times of Israel, військовий представник Єгипту підтверив факт події. За його словами, невстановлена ​​кількість прикордонників отримала легкі поранення від уламків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка.

Нагадаємо, що 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Раніше армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

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До слова, ЦАХАЛ ліквідував Мухаммеда Катмаша – заступника командувача артилерійськими силами палестинських терористів ХАМАСу. Він відповідав за артилерійські удари по Ізраїлю.

Також ізраїльські військові завдали превентивного удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар на Західному березі річки Йордан.