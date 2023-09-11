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Депутат Кнесету розкритикував ізраїльський уряд через ставлення до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутат Кнесету розкритикував ізраїльський уряд через ставлення до України
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу залежний від старих стереотипів, пов'язаних з російсько-ізраїльськими відносинами
фото з відкритих джерел

«Є великий дисонанс між позиціями ізраїльського суспільства, парламенту, де є дуже широка підтримка України, та позицією уряду»

Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ. Про це сказав у коментарі «Главкому» депутат Кнесету, співголова Парламентської групи дружби Ізраїль – Україна Зеєв Елькін.

«Цій темі приділяється велика увага, вона обговорювалася на спеціальних засіданнях підкомісії парламенту у закордонних справах, де її голова виступив із критикою уряду та заявив, що необхідна більш активна підтримка України», – зазначив депутат Кнесету.

На думку Елькіна, нинішній прем'єр Ізраїлю залежний від старих стереотипів, пов'язаних з російсько-ізраїльськими відносинами та російськими позиціями в Сирії.

«Мені здається, що він зав'яз у старій концепції і не до кінця розуміє, що з моменту початку російської агресії стосовно України за півтора року ситуація корінним чином змінилася і неможливо працювати у старих схемах. Будемо сподіватися на тиск парламенту, позицію більшості ЗМІ та громадської думки в Ізраїлі і позицію наших міжнародних партнерів, у першу чергу США та інших західних країн, які теж чекають від Ізраїлю більш активних дій. Ну, і є, звісно, українсько-ізраїльський діалог, який ведеться на різних рівнях. Сподіваюся, що поєднання цих чинників таки призведе уряд до зміни позицій», – наголосив депутат Кнесету.

За словами Елькіна, нині існує великий дисонанс між позиціями ізраїльського суспільства, парламенту та позицією уряду країни.

«Я дуже шкодую, що наші відносини дійшли до такого рівня. Але я можу зрозуміти часткове розчарування української сторони, тому що дійсно є дуже великий дисонанс між позиціями ізраїльського суспільства, яке активно підтримує Україну, парламенту, де є дуже широка підтримка України, та позицією уряду. Там останні вісім місяців, дійсно, є багато проблем, і це призводить до того, що ситуація ускладнюється. І у багатьох депутатів у парламенті є багато питань до уряду, чому так відбувається. Є досить широкий консенсус між опозицією і частиною депутатів від коаліції, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, і наш прем'єр-міністр має відвідати Київ. Не розумію, чому цього досі не сталося», – пояснив Елькін.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, де домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

Раніше стало відомо, що Ізраїль вперше візьме участь у парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Празі. Відповідне рішення прийняв Кнессет (парламент Ізраїлю), про нього вже проінформований голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу Україна війна уряд

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