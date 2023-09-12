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Зеленський незабаром зустрінеться з прем'єром Ізраїля в Нью-Йорку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський незабаром зустрінеться з прем'єром Ізраїля в Нью-Йорку
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зустріч відбудеться найближчими днями під час проведення Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустрітися у Нью-Йорку. Про це у своєму Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Зустріч відбудеться найближчими днями під час проведення Генеральної Асамблеї ООН, повідомив дипломат.

Слід відзначити, що нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Біньяміном Нетаньяху, під час якої вони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в контексті протистояння російській агресії.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів відмовитися від поїздок до Умані в Україні. 

Зауважимо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели першу за десять місяців телефонну розмову. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані можуть прибути до 50 тис. хасидів. Проте бомбосховища в Умані можуть вмістити лише приблизно 11 тис. людей. Лідери обговорили можливість відправлення до паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Теги: безвізовий режим Володимир Зеленський Беньямін Нетаньягу Ізраїль

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