Ізраїль заборонив діяльність організації «Лікарі без кордонів» у секторі Гази

MSF заборонять працювати в анклаві через «істотне і триваюче порушення існуючих процедур реєстрації»

Гуманітарна місія «Лікарів без кордонів» (MSF) у секторі Гази під загрозою повного припинення. Ізраїль офіційно заборонив діяльність організації в анклаві після того, як вона відмовилася надати детальні списки своїх палестинських співробітників. Заборона має набрати повної чинності до кінця лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Конфлікт загострився навколо нових правил реєстрації, запроваджених урядом Ізраїлю. Згідно з ними, усі 37 міжнародних організацій, що працюють у Газі, зобов'язані надати паспортні дані та ідентифікаційні номери всіх своїх палестинських працівників. Ізраїль встановив дедлайн на 1 березня 2026 року, проте для MSF через «триваючі порушення» цей термін скорочено до кінця лютого.

У неділю ізраїльське Міністерство у справах діаспори зазначило, що MSF заборонять працювати в анклаві через «істотне і триваюче порушення існуючих процедур реєстрації», які мають «запобігати зловживанню гуманітарним прикриттям для ворожих дій і тероризму».

«Порушення в тому, що MSF не надала списки місцевих співробітників, що є вимогою, яка застосовується до всіх гуманітарних організацій, котрі працюють у регіоні. Ці списки співробітників не передаються іншим сторонам і використовуються виключно для внутрішніх цілей», – йдеться у заяві.

MSF зобов'язалися передати списки співробітників, і Ізраїль очікував отримати їх минулого вівторка, йдеться в заяві. Але організація не надала Ізраїлю список і повідомила, що не виконуватиме ці вимоги. MSF припинить діяльність у Газі до кінця лютого, поінформували в міністерстві.

Міністр у справах діаспори Аміхай Чіклі заявив, що MSF «раптово змінила свою позицію після публічного зобов'язання діяти відповідно до процедури». Він стверджує, що «MSF наймає осіб, які активно працюють у терористичних організаціях», через що вони приховують списки своїх співробітників». «Організація діє у співпраці з Міністерством охорони здоров'я ХАМАС і не випадково її заяви були опубліковані одночасно з аналогічними заявами від представників бойовиків у секторі Гази», – підкреслив Чіклі.

Нині його відомство шукає альтернативні медичні рішення для «надання гуманітарної допомоги жителям сектору Гази після відходу організації», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила завершення місії з повернення заручників з анклаву. Останнім ідентифікованим став поліцейський Ран Гвілі, який загинув ще під час нападу 7 жовтня 2023 року.