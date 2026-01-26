Головна Світ Політика
Ізраїль розпочав масштабну операцію з пошуку тіла останнього заручника в Газі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ізраїль розпочав масштабну операцію з пошуку тіла останнього заручника в Газі
Люди тримають плакати з фотографією Рана Гвілі, який загинув у боях з бойовиками ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року та чиє тіло з того часу зберігається в Газі
фото: AP

Після завершення пошуків тіла останнього заручника Ізраїль відкриє контрольно-пропускний пункт у Газі Рафах 

Адміністрація прем'єр-міністра Біньямія Нетаньягу офіційно повідомила, що контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Гази з Єгиптом буде відкритий для людей лише після завершення спеціальної воєнної операції. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Головною метою Ізраїлю залишається пошук та повернення останків останнього ізраїльського заручника, майстер-сержанта поліції Рана Гвілі. Хоча відкриття цього пункту було заплановане як початковий етап мирного плану президента США Дональда Трампа, Ізраїль виставив жорстку умову: відновлення роботи кордону можливе лише після повернення всіх живих заручників та докладання максимальних зусиль для знаходження тіл загиблих.

Наразі ізраїльська армія вже розпочала цілеспрямовану операцію на півночі сектора Гази, спираючись на кілька розвідувальних підказок щодо можливого місцезнаходження останків Рана Гвілі. Офіс Нетаньягу наголошує, що тільки після повного вичерпання цих розвідувальних даних та завершення місії Ізраїль дозволить рух через КПП. Це рішення має критичне значення, оскільки «Рафах» є єдиним шляхом сполучення із зовнішнім світом для понад 2 млн жителів анклаву.

Згідно з «20-пунктним планом» Дональда Трампа, Ізраїль погодився на обмежене відкриття переходу виключно для пішоходів, проте за умови збереження повного контролю та впровадження жорсткого механізму перевірки. Сторона кордону з боку Гази перебуває під ізраїльським військовим управлінням з 2024 року. Попри заяви палестинського перехідного комітету про можливе відкриття пункту вже цього тижня, офіційний Єрусалим залишається непохитним у своїх вимогах щодо повернення останків поліцейського.

Паралельно з цим Вашингтон оголосив про перехід до другої фази мирного плану, яка передбачає поступове виведення ізраїльських військ із Гази. На цьому етапі очікується, що контроль над цивільною адміністрацією території перейде від ХАМАС до тимчасових органів управління, які мають забезпечити стабільність у регіоні після завершення активних бойових дій.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодився приєднатися до Ради миру президента США Дональда Трампа. Це сталося після того, як його офіс раніше розкритикував склад комітету ради, який відповідає за нагляд за Газою. 

Рада, очолювана Трампом, спочатку передбачалася як невелика група світових лідерів, які контролюють план припинення вогню в Газі. Амбіції адміністрації Трампа розширилися до більш масштабної концепції, і американський лідер розіслав запрошення десяткам країн, натякнувши, що незабаром буде виступати посередником у глобальних конфліктах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором. 

Теги: Ізраїль ХАМАС сектор Гази

