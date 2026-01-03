Сирський анонсував будівництво підземних госпіталів

Сирський заслухав доповідь 81-ї бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо розвитку медичної служби, де визначив пріоритети на січень 2026 року. Серед них – сучасні підходи до евакуації поранених із використанням безпілотних систем, покращення взаємодії між підрозділами та розбудова мережі заглиблених стабілізаційних пунктів уздовж усієї лінії фронту. Про це головком повідомив у соцмережах, передає «Главком».

Під час наради обговорювалося, зокрема, використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із переднього краю.

«Умови сучасного поля бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи і єдиним можливим засобом евакуації поранених в складних тактичних умовах. Дедалі більше підрозділів впроваджують застосування НРК, які фактично виконують функції CASEVAC, доставляючи пораненого з лінії бойового зіткнення до пункту передачі екіпажу медичної евакуації», – пояснив Сирський.

За його словами, насамперед цей підхід використовується на Покровському напрямку, де зараз особливо важко.

Окремо Сирський заслухав доповідь 81-ї бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів. «Це ще одне ефективне рішення, продиктоване реаліями війни. Завчасно підготовлені, замасковані та добре обладнані підземні пункти дають медикам змогу працювати зосереджено й безпечно та збільшити шанси на порятунок поранених. Такий досвід потрібно масштабувати», – наголосив головком.

Також обговорювалося вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів на полі бою. «Швидкість їх застосування напряму впливають на збереження життя, тому всіляко підтримую напрацювання фахівців центру передового досвіду медичної служби 3-го армійського корпусу», – сказав генерал.

Нагадаємо, у Києві відбувся перший Україно-Ізраїльський саміт «Кризове реагування. Ізраїльські технології та досвід», на якому обговорювали навчання українських медиків і рятувальників за ізраїльськими стандартами та впровадження сучасних технологій для порятунку життів під час війни.