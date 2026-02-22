Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час розмови з Міністром оборони України Михайлом Федоровим

Гілі вважає, що розміщення військ в Україні означатиме кінець війни

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хотів би відправити війська до України. За його словами, це стане сигналом про завершення конфлікту. Як інформує «Главком», про це йдеться у статті для The Telegraph.

Гілі заявив, що «2026 рік має стати роком закінчення цієї жахливої війни».

«Немає важчого тягаря для жодного міністра оборони чи будь-якого уряду, ніж віддання наших Збройних сил на операції. Я хочу бути першим міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні. Бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться», – заявив він.

Гілі додав: це означатиме, що є домовленість про мир в Україні. А безпечній Європі, наголосив Гілі, потрібна сильна, суверенна Україна.

Як відомо, уряд Великої Британії працює разом із союзниками над створенням так званої «коаліції охочих». Ці багатонаціональні миротворчі сили захищатимуть Україну від агресії РФ після досягнення угоди про припинення війни.

Нагадаємо, Борис Джонсон запропонував розмістити війська в Україні. На його думку, деякі помилки союзників у минулому тспровокували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину.