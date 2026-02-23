Головна Світ Політика
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
фото з відкритих джерел

64% американців не схвалюють поточний економічний курс країни

Попри масштабну поразку у Верховному суді США, де більшість введених мит визнали незаконними, адміністрація Дональда Трампа заявила про продовження свого курсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Торговий представник США Джеймісон Грір у ефірі провідних телеканалів наголосив, що стратегія залишається незмінною, хоча юристам і доведеться шукати нові правові інструменти для її втілення. За його словами, укладені з понад 20 країнами торгові угоди залишаються чинними, і Білий дім очікує від партнерів їх суворого дотримання. При цьому Грір проігнорував дані опитувань, згідно з якими 64% американців не схвалюють поточний економічний курс.

Вже наступного дня після судового вердикту Дональд Трамп оголосив про введення нового глобального мита на весь імпорт, піднявши ставку з початкових 10% до 15% протягом однієї доби. Цього разу правовою базою обрали Секцію 122 Закону про торгівлю 1974 року, сподіваючись уникнути юридичних претензій, що виникли до попередніх актів. Проте новий механізм суттєво обмежує владу президента, адже такі мита автоматично скасуються через п'ять місяців, якщо Конгрес не надасть свою згоду. Джеймісон Грір визнав, що тепер адміністрація матиме значно менше гнучкості у впровадженні надзвичайних торгових бар'єрів.

Питання повернення грошей американському бізнесу, який уже сплатив мільярди доларів за незаконно визнаними митами, залишається відкритим. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що казначейство чекатиме на роз'яснення від Суду з міжнародної торгівлі та нижчих інстанцій, перш ніж починати будь-які виплати. Тим часом імпортери, як-от Віктор Шварц, висловлюють ейфорію від рішення суду, згадуючи хаос минулої весни, коли тисячі малих підприємств опинилися під загрозою банкрутства через необхідність сплачувати величезні збори наперед.

Політична реакція на дії Трампа була вкрай гострою. Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер назвав рішення суду важливою перемогою споживачів над президентським свавіллям. Ще жорсткішим у висловлюваннях був губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який порівняв економічну політику адміністрації з сюжетом фільму «Тупий і ще тупіший». Він підкреслив, що непередбачувані дії Трампа, якого він назвав «п’яним боксером», уже призвели до сповільнення росту ВВП до 1,4%, повернення інфляції до 3% та найгірших показників на ринку праці за останні тринадцять років.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Ідеться про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

