Президент Ірану заявив, що Тегеран готовий до будь-якого сценарію у відносинах з США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Не дивлячись на напругу між країнами, Вашингтон і Тегеран планують відновити переговори в Женеві в четвер, 26 лютого

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран залишається відданим регіональній стабільності, продовжуючи уважно стежити за діями США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Іран відданий миру та стабільності в регіоні. Нещодавні переговори включали обмін практичними пропозиціями та дали обнадійливі сигнали. Однак ми продовжуємо уважно стежити за діями США та зробили всі необхідні приготування до будь-якого потенційного сценарію», – сказав Пезешкіан.

Ці зауваження прозвучали на тлі того, що Сполучені Штати останніми тижнями нарощують свою військову присутність на Близькому Сході, посилюючи тиск на Іран, оскільки президент Дональд Трамп розглядає потенційний удар по цій країні.

Варто зазначити, що дипломатичні зусилля тривають, і Вашингтон і Тегеран планують відновити переговори в Женеві в четвер.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді, який виступає посередником між двома країнами, заявив, що існує «позитивний поштовх до того, щоб зробити додаткові кроки для завершення угоди».

Як відомо, в іранській столиці Тегерані другий день поспіль в університетах відбуваються кілька мітингів. 

Іранські державні ЗМІ повідомили про демонстрації на підтримку уряду та проти Сполучених Штатів після вчорашніх антиурядових протестів.

Нагадаємо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа. 

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

