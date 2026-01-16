Головна Світ Політика
Трамп оголосив про створення Ради миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп оголосив про створення Ради миру
Трамп особисто брав участь у відборі кандидатів
фото: Білий дім

США планували провести перше засідання Ради вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. Про це Трамп повідомив у дописі в соцмережі Truth Social, пише «Главком».

Американський президент зазначив, що склад Ради миру буде оголошено найближчим часом.

Трамп оголосив про створення Ради миру фото 1

За даними ЗМІ, США планували провести перше засідання Ради вже цього тижня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше видання The Times of Israel повідомляло, що Вашингтон отримав попередні зобов’язання від Єгипту, Катару, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Італії та Німеччини щодо участі їхніх лідерів у Раді миру.

За словами арабського дипломата, США хотіли залучити ще більше учасників, але поки що мають обмежений успіх. Вашингтон також розглядає можливість включення до Ради керівників Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Всесвітнього економічного форуму.

Водночас американський чиновник заявив, що Трамп особисто брав участь у відборі кандидатів. За його словами, запрошення були розіслані багатьом країнам, а реакція на них була «дуже позитивною».

Нагадаємо, Рада безпеки ООН підтримала резолюцію США, яка схвалює план американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі та дозволяє створити міжнародні стабілізаційні сили для анклаву.

У тексті резолюції йдеться про те, що країни-члени ООН можуть брати участь у роботі Ради миру під головуванням Трампа, яку задумано як перехідний орган влади, що відповідає за відновлення та економічне відродження Гази.

