Ізраїль знайшов тіло останнього заручника в Газі

Люди тримають плакати з фотографією Рана Гвілі, який загинув у боях з бойовиками ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року

У Білому домі назвали повернення живих заручників та тіл загиблих прямим результатом зусиль американського президента Дональда Трампа

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила завершення місії з повернення заручників з анклаву. Останнім ідентифікованим став поліцейський Ран Гвілі, який загинув ще під час нападу 7 жовтня 2023 року. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Його тіло було переправлено до Гази після вбивства, а тепер, після проведення експертизи, останки передадуть родині для поховання. Це історичний момент, оскільки вперше з 2014 року на території сектору Газа не залишилося жодного ізраїльського бранця – ні живого, ні загиблого.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог зазначив, що повернення Гвілі стало символічним завершенням важкого етапу для всієї нації. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав це визначним успіхом держави, наголосивши на виконанні обіцянки повернути додому абсолютно всіх громадян.

На міжнародній арені на цю новину відреагували в США. Дональд Трамп привітав свою команду з успішним посередництвом, підкресливши, що повернення всіх 20 живих та всіх загиблих заручників вважалося майже неможливим завданням. У Білому домі також назвали цю подію прямим результатом зусиль американського президента.

Повернення останнього тіла було ключовою умовою Ізраїлю для подальшого просування мирного плану. Тепер офіс Нетаньягу підтвердив, що пункт пропуску «Рафах» запрацює, але з обмеженнями. Він буде відкритий лише для пішоходів і діятиме під суворим контролем ізраїльських спецслужб (Шин Бет) за участю представників ЄС та палестинської сторони.

ХАМАС заявив про свою відданість домовленостям, вимагаючи від Ізраїлю виконання всіх пунктів припинення вогню. Нетаньягу наголосив, що наступним кроком є повне позбавлення ХАМАС військового потенціалу. За його словами, демілітаризація регіону відбудеться у будь-якому випадку – «легким або важким шляхом».

Ран Гвілі, якому на момент загибелі було 24 роки, став останнім із 251 особи, чиї долі були пов’язані з полоном у Газі після подій жовтня 2023 року.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодився приєднатися до Ради миру президента США Дональда Трампа. Це сталося після того, як його офіс раніше розкритикував склад комітету ради, який відповідає за нагляд за Газою.

Рада, очолювана Трампом, спочатку передбачалася як невелика група світових лідерів, які контролюють план припинення вогню в Газі. Амбіції адміністрації Трампа розширилися до більш масштабної концепції, і американський лідер розіслав запрошення десяткам країн, натякнувши, що незабаром буде виступати посередником у глобальних конфліктах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.