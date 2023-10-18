У Стамбулі демонстранти атакували консульство Ізраїлю

У Стамбулі люди вийшли на протест до консульства Ізраїлю

У дворі посольства протестувальники влаштували пожежу

Після атаки на лікарню в секторі Гази люди вийшли на масові протести, щоб підтримати палестинців.

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У Стамбулі демонстрантам вдалось потрапити на територію посольства Ізраїлю та влаштувати пожежу у дворі.

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Також протестувальники розгромили ресторан McDonald’s. ЗМІ інформують, що поліція для розгону застосувала зокрема сльозогінний газ і водомети, на місце події стягнули спецназ.

Нагадаємо, 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей.

На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази.

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Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.