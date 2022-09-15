Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)

Сі Цзіньпін підпустив до себе Лукашенка тільки в масці

Китайська делегація змусила білоруського лідера надягнути маску

У місті Самарканд в Узбекистані, де триває саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), не надто шанобливо зустріли самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як свідчать фото, оприлюднені Telegram-каналом «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка, для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном китайська делегація видала Лукашенкові маску з високим рівнем захисту.

Як видно з фото з попередніх зустрічей білоруського диктатора, маску він взагалі не надягав.

Також користувачі соцмереж зауважили, що Лукашенка в аеропорту в Самарканді зустріла вельми скромна делегація – прем'єр-міністр Узбекистану, декілька солдатів почесної варти та журналісти, які, імовірно, приїхали разом з білоруським лідером.

Нагадаємо, раніше у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також президент РФ Володимир Путін провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами. Також відомо, що лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його.