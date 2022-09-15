Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
Сі Цзіньпін підпустив до себе Лукашенка тільки в масці
фото з відкритих джерел

Китайська делегація змусила білоруського лідера надягнути маску

У місті Самарканд в Узбекистані, де триває саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), не надто шанобливо зустріли самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як свідчать фото, оприлюднені Telegram-каналом «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка, для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном китайська делегація видала Лукашенкові маску з високим рівнем захисту.

Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 1
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 2
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 3

Як видно з фото з попередніх зустрічей білоруського диктатора, маску він взагалі не надягав.

Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 4
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 5

Також користувачі соцмереж зауважили, що Лукашенка в аеропорту в Самарканді зустріла вельми скромна делегація – прем'єр-міністр Узбекистану, декілька солдатів почесної варти та журналісти, які, імовірно, приїхали разом з білоруським лідером.  

Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 6
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 7
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото) фото 8

Нагадаємо, раніше у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також президент РФ Володимир Путін провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами. Також відомо, що лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його. 

Читайте також: Китай продовжує підминати під себе економіку Росії
Теги: Узбекистан Китай Білорусь Олександр Лукашенко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Студент на зустрічі з Олександром Лукашенком показав записку за написом «Спасите»
Мережу спантеличив вчинок студента на зустрічі з Лукашенком
1 вересня, 20:06
Климовицький район, у якому створили перший у Білорусі загін ополчення, межує з Росією
«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка
12 вересня, 15:38
Лукашенко дуже переймається про благополуччя сусідів 
Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)
Вчора, 14:18

Політика

Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
Перестала бути демократією. Європарламент закликав покарати Угорщину
Перестала бути демократією. Європарламент закликав покарати Угорщину
Величезний стіл і розмови про Україну: Путін зустрівся з лідером Китаю
Величезний стіл і розмови про Україну: Путін зустрівся з лідером Китаю
Дуда: Польща має вимагати від РФ репарації за Другу світову
Дуда: Польща має вимагати від РФ репарації за Другу світову
Кадиров придумав, як врятувати Путіна від оголошення мобілізації
Кадиров придумав, як врятувати Путіна від оголошення мобілізації
Карабаський конфлікт. Азербайджан заявив про загибель 71 військового
Карабаський конфлікт. Азербайджан заявив про загибель 71 військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
515K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
227K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
197K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
96K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
76K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
46K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію

Новини

Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Сьогодні, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту