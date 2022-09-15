Чому Путін ховається від росіян: Арестович назвав несподівану причину

Президент РФ не з'явиться перед своїми ж вояками, він ховатиметься, намагаючись знайти винного у провалі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з юристом і правозахисником Марком Фейгіним розповів, чому президент РФ Володимир Путін зник із порядку денного в РФ. За його словами, армія країни-терористки зазнала оперативної поразки, солдати Росії впали духом, а той, хто надіслав на вірну смерть десятки тисяч військових – мовчить. Кремлівський диктатор не має чого сказати своїм прихильникам, адже його поразка на Харківщині стала очевидною навіть всередині РФ.

«Президент Зеленський, якому сміливості та рішучості не позичати, відвідав звільнений Ізюм. Чому ж Путін не підтримає своїх бійців у скрутну хвилину? Справа в тому, що Путін ніколи не був людиною, яка готова особисто фізично ризикувати для досягнення мети. Зараз він взагалі вийшов з кондиції, яку можна показувати стороннім людям. Заляканий, смиканий, понівечений старий», – сказав Арестович.

Той образ, який Путіну малювали пропагандисти, тане.

«Якщо бійці, які дивилися в обличчя смерті, подивляться на обличчя Путіна, то зрозуміють, що бачать перед собою смерть Росії. Тому Путін не з'явиться перед бійцями, він ховатиметься, намагаючись знайти винного у провалі. Путін відправив армію Росії на вірну смерть 24 лютого і допомогти їй вже не може», – вважає радник Банкової.

Нагадаємо, росіяни шоковані поведінкою Путіна під час відступу військ.