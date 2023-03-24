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Як Україна поверне свої території: версії Блінкена

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як Україна поверне свої території: версії Блінкена
Ентоні Блінкен запевняє, що США продовжать допомагати Україні
фото з відкритих джерел

Блінкен наголосив, що рішення про те, як, коли і що звільняти, приймає виключно Україна

Деякі окуповані Росією території України можуть бути повернуті не воєнним шляхом. Так вважає Держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Конгресі, відповідаючи на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта про підтримку України в прагненні повернути Крим, окупований з 2014 року, Блінкен наголосив, що рішення про те, як, коли і що звільняти, приймає виключно Україна.

«Я думаю, що в Україні є території, за яку українці сповнені рішучості боротися. Та можуть бути й території, які вони (українці – ред.) вирішать повернути іншими способами», – сказав Блінкен.

Він наголосив, що це мають бути українські рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це співвідноситься із суверенітетом, територіальною цілісністю та незалежністю країни.

Блінкен неодноразово заявляв, що війну необхідно закінчити дипломатичним шляхом, але відкидав найближчі перспективи переговорів, вважаючи, що Росія є несерйозною, і зосередився на допомозі українським військовим.

Нагадаємо, 20 березня Сполучені Штати Америки  оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн

Теги: війна окупація Україна росія США Крим Ентоні Блінкен

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