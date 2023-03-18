Приїхав сам за кермом: стало відомо, що Путін робив у Криму

У Севастополі російський диктатор відвідав школу мистецтв

Президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополя 18 березня з нагоди дев’ятої річниці анексії Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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У Севастополі російський диктатор, ордер на арешт якого напередодні видав Міжнародний кримінальний суд, відвідав школу мистецтв та дитячий центр «Корсунь» у районі Херсонесу Таврійського.

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«Сьогодні ми мали відкривати дитячу школу мистецтв у Херсонесі. Все було готове для відеоконференції та доповіді президенту зі спецзв'язку. А Володимир Володимирович взяв і приїхав. Сам. За кермом. Тому що в такий історичний день президент завжди із Севастополем та севастопольцями. У нашої країни – неймовірний лідер!», – написав так званий губернатор Севастополя Михайло Разводжаєв про візит Путіна.

Раніше повідомлялося, що Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.