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Застосування ядерної зброї РФ проти України: США та Японія застерегли агресора

Юрій Лящук
glavcom.ua
Застосування ядерної зброї РФ проти України: США та Японія застерегли агресора
США та Японія продовжать підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Держави наголосили, що продовжать запроваджувати санкційні заходи проти Російської Федерації

Будь-яке можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні означатиме ворожий акт проти всього людства, який нічим не можна виправдати. Таку спільну заяву зробили президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками зустрічі у Вашингтоні.

У заяві наголошується, що держави продовжать запроваджувати санкційні заходи проти Російської Федерації, непохитно надаючи підтримку Україні.

«Ми однозначно заявляємо, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні стало б ворожим і нічим не виправданим ворожим актом проти всього людства», – йдеться у спільній заяві.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Криму росіяни тримають носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив .що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням. 

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Теги: росія США Японія ядерна зброя Україна

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