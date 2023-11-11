Яку зброю все частіше використовує РФ? Британська розвідка розкрила цілі Кремля

Федеральне архівне агентство РФ опублікувало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців»

Російська влада посилює використання історії як зброї, щоб посіяти антизахідні настрої серед росіян і залякати своїх сусідів. Про це йдеться у звіті міноборони Британії, опублікованому в мережі X.

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Зазначається, що федеральне архівне агентство РФ опублікувало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців». Він починається статтею російського диктатора Володимира Путіна на цю тему, опублікованою в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення.

У збірнику представлено 242 документи, починаючи з ХІ і закінчуючи ХХ століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і містять заяви про те, що «іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросійську» державу». Документи супроводжуються власними інтерпретаціями Путіна.

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Крім того, як пишуть розвідники, минулого тижня експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин, у якій звинуватив Варшаву в проведенні агресивної ревізіоністської «русофобської» політики. Він попередив, що це може призвести до знищення польської державності, і пригрозив, що Росія і Білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі потреби.

За підсумками розвідки Британії, використання Кремлем історії як зброї посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів Росії.

Нагадаємо, що в тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди.

Крім того, за даними розвідки Британії, Кремль посилює цензуру в Росії напередодні президентських виборів. Москва прагне уникнути публічних обговорень війни проти України.