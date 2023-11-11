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Яку зброю все частіше використовує РФ? Британська розвідка розкрила цілі Кремля

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Яку зброю все частіше використовує РФ? Британська розвідка розкрила цілі Кремля
Кремль видав збірник історичних документів для виправдання своєї агресії
фото: «Риа новости»

Федеральне архівне агентство РФ опублікувало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців»

Російська влада посилює використання історії як зброї, щоб посіяти антизахідні настрої серед росіян і залякати своїх сусідів. Про це йдеться у звіті міноборони Британії, опублікованому в мережі X.

Зазначається, що федеральне архівне агентство РФ опублікувало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців». Він починається статтею російського диктатора Володимира Путіна на цю тему, опублікованою в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення.

У збірнику представлено 242 документи, починаючи з ХІ і закінчуючи ХХ століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і містять заяви про те, що «іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросійську» державу». Документи супроводжуються власними інтерпретаціями Путіна.

Крім того, як пишуть розвідники, минулого тижня експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин, у якій звинуватив Варшаву в проведенні агресивної ревізіоністської «русофобської» політики. Він попередив, що це може призвести до знищення польської державності, і пригрозив, що Росія і Білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі потреби.

За підсумками розвідки Британії, використання Кремлем історії як зброї посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів Росії.

Нагадаємо, що в тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди.

Крім того, за даними розвідки Британії, Кремль посилює цензуру в Росії напередодні президентських виборів. Москва прагне уникнути публічних обговорень війни проти України.

Теги: британська розвідка росія пропаганда історія

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