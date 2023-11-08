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Пентагон прокоментував вихід США із Договору про звичайні збройні сили у Європі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон прокоментував вихід США із Договору про звичайні збройні сили у Європі
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
фото з відкритих джерел

Рішення США призупинити участь у Договорі було прийняте саме через те, що Росія припинила виконувати свої зобов’язання по ньому

Після призупинення участі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) США продовжать взаємодію з учасниками Договору, однак поки не розкриватимуть, як змінюватиметься конфігурація американських сил у Європі. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«З точки зору будь-яких змін у позиціонуванні наших сил, я не маю офіційних оголошень станом на сьогодні»,– зазначила представниця Міноборони у відповідь на пряме запитання журналістів.

Вона зауважила, що Сполучені Штати продовжують контактувати у цьому зв’язку з союзниками й партнерами по НАТО, багато хто з яких є сторонами ДЗЗСЄ.

Представниця Пентагону також нагадала, що рішення США призупинити участь у Договорі було прийняте саме через те, що Росія припинила виконувати свої зобов’язання по ньому.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок оголосили, що призупиняють виконання своїх зобов’язань за ДЗЗСЄ від 7 грудня. Водночас у Білому домі заявили, що продовжать вживати заходів задля зміцнення стабільності та безпеки в Європі «шляхом зменшення ризиків, запобігання непорозумінь, уникнення конфліктів і зміцнення довіри».

Раніше повідомлялося, що Росія остаточно вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь - із Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). 

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Теги: росія Міноборони закон США

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