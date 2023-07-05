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Японія нагадала росіянам, що вони – окупанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Японія нагадала росіянам, що вони – окупанти
Курильські острови були захоплені Радянським Союзом після Другої світової війни
фото ілюстративне

4 липня Японія заявила протест російській стороні 

Уряд Японії вважає неприйнятними поїздки російських офіційних осіб на Ітуруп та розцінює цей острів як незаконно окупований російською стороною. Таку позицію озвучив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, коментуючи відвідування острова заступником голови уряду РФ Юрієм Трутнєвим.

«Відвідування Ітурупа, який знаходиться під незаконною окупацією Росії, російськими офіційними особами йде врозріз із позицією нашої країни щодо територіальної проблеми і є неприйнятним», – заявив Мацуно.

Секретар уряду Японії також підкреслив, що 4 липня російській стороні дипломатичними каналами було заявлено протест.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи реакцію японської сторони на поїздку Трутнєва, наголосила, що владі Японії час вивчити, що острів Ітуруп належить Росії. «Острів наш. Час вивчити», – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Москва та Токіо з середини минулого століття вели переговори з метою вироблення мирної угоди за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою на шляху до цього залишаються розбіжності щодо прав на південну частину Курил. Після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, проте Японія оскаржує приналежність Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи дрібних безлюдних островів.

У березні 2022 року МЗС РФ заявило, що Москва припиняє переговори з Токіо щодо мирного договору через запровадження Японією сканкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Москва також вийшла з діалогу з Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курильських островах і заблокувала продовження статусу Японії як партнера Організації чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

Теги: Японія росія окупанти

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