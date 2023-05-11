Японія виділить $1 млрд країнам-сусідам України для допомоги біженцям

Судзукі сказав, що буде вжито «необхідних дій», щоб підірвати здатність Росії продовжувати війну

Фінансування надаватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва

Японія сьогодні оприлюднить план на $1 млрд, спрямований на допомогу країнам-сусідам України у прийомі біженцям. Про це заявив міністр фінансів Сунічі Судзукі, повідомляє Sky News.

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Фінансування надаватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), який зазвичай пропонує допомогу у формі кредитування, гарантій та інвестицій в акціонерний капітал.

Судзукі зробив цю заяву після прибуття в Ніїґату, на північ від Токіо, щоб очолити триденну зустріч фінансових лідерів розвинених країн «Великої сімки» (G7).

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На порядку денному «Великої сімки» стоїть питання, як реагувати на спроби Росії ухилитися від санкцій. Судзукі сказав, що буде вжито «необхідних дій», щоб підірвати здатність Росії продовжувати війну. Це питання обговорюватиметься на зустрічі, в якій візьме участь міністр фінансів України Сергій Марченко онлайн, повідомляє Kyodo News.

Очікується, що «Велика сімка», Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Японія та США, а також Європейський Союз, наголосять на необхідності продовжувати виснажувати військовий бюджет Москви за допомогою санкцій, у тому числі обмеження цін на російську нафту.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що кількість українців, які перебувають за кордоном, у першому кварталі 2023 року становитиме 9 млн осіб. Повернення може розпочатися не раніше наступного року.

До слова, уряд Ірландії не виключає фінансової допомоги українським біженцям при виїзді з країни, коли завершиться термін дії директиви про тимчасовий прихисток. Документ Міністерства юстиції, представлений на комітеті Кабінету міністрів з питань України, окреслив низку стратегій для розгляду державами ЄС.

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Зазначимо, в березні цього року біженців з України, які живуть у Швейцарії понад рік і отримують соціальну допомогу, зобов'язали продавати свої автомобілі, якщо їх ціна перевищує встановлену владою кантону межу. Так, кантон Люцерн зобов'язав українських біженців продати машини, вартість яких перевищує розмір допомоги на людину та на сім'ю у чотири тисячі та 10 тисяч швейцарських франків (близько $4,3 тис. та $11 тис.) відповідно. Після цього виплату допомоги буде припинено на строк, що залежить від виручених при продажу авто коштів.





