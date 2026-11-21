Велика Британія проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Британські військові проникають у комп'ютерні мережі противників і намагаються впливати на їхню роботу зсередини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Sky News.

Про діяльність британських кіберсил розповів генерал Роб Магован, який очолює Командування кібер- та спеціальних операцій збройних сил Великої Британії. За словами військового, Росія, Китай, Іран і Північна Корея становлять загрозу для країни та проводять власні операції в кіберпросторі.

Генерал наголосив, що держави, які використовують кіберпростір для ворожих дій, повинні усвідомлювати наслідки. Британія має можливості не лише захищатися від таких загроз, а й відповідати власними операціями.

«Росія, Китай, Іран і Північна Корея становлять загрозу нашому способу життя та проводять операції в кіберпросторі. Вони мають чітко розуміти, що за такі дії доведеться платити», – заявив Магован.

Він підтвердив, що Національні кіберсили Великої Британії вже здійснюють наступальні операції. Водночас генерал відмовився розкривати конкретні цілі та результати окремих місій, оскільки значна частина цієї діяльності засекречена.

Як британські військові атакують противника

За словами Магована, фахівці мають технічну можливість проникати в комп'ютерні мережі інших держав, досліджувати їхню архітектуру та отримувати доступ до внутрішніх систем. Це дозволяє впливати на роботу мереж безпосередньо зсередини.

Генерал пояснив, що ефект від таких дій не завжди помітний для сторони, проти якої спрямована операція. Іноді кібероперації допомагають стримувати противника, в інших випадках їхнє завдання – завдати йому певних втрат або ускладнити реалізацію ворожих планів.

«Не завжди наш противник може побачити результати багатьох наших дій», – пояснив військовий.

Магован також зауважив, що Велика Британія не перебуває у стані відкритої війни з цими державами. За його оцінкою, протистояння відбувається в так званій сірій зоні – нижче порогу збройного конфлікту, де країни використовують різні інструменти тиску, зокрема кібератаки.

Хто проводить кібероперації проти Росії

Наступальні місії виконує Національна кіберсила Великої Британії (National Cyber Force), створена у 2020 році. Це спільна структура військових та розвідувальних відомств, до роботи якої залучені:

Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ);

міністерство оборони;

зовнішня розвідка MI6;

Лабораторія оборонної науки і технологій.

Командування кібер- та спеціальних операцій координує діяльність підрозділу разом із керівництвом Центру урядового зв'язку. Значна частина роботи кіберсил здійснюється з британських баз, зокрема в Сэмлсбері, графство Ланкашир.

16 листопада 2026 року король Карл III офіційно відкрив нову штаб-квартиру Національних кіберсил у Сэмлсбері. Саме з нагоди цієї події генерал Магован дав інтерв'ю Sky News, у якому вперше настільки відкрито розповів про наступальні можливості британських військових.

За інформацією телеканалу, публічні розповіді представників британського військового командування про секретні кібероперації є рідкістю.

Масштаб кіберзагроз для Великої Британії

За даними Sky News, Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) за останній рік отримав 1831 повідомлення про кіберінциденти. 80 із них становили значну загрозу національній безпеці.

Магован наголосив, що кіберпростір стає дедалі важливішим полем сучасного протистояння. Британські військові розглядають наступальні можливості як один із засобів стримування держав, які становлять загрозу країні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що британські військові вирушили за кордон для полювання на хакерів. Спеціалізовані групи працюють у Європі та Азії, щоб виявляти потенційних зловмисників і запобігати кібератакам на британські оборонні системи.