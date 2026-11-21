Меланія Трамп сподівається на перемир'я між Україною та Росією до Різдва

Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва. Про це вона сказала 20 листопада в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

На запитання про різдвяне бажання Меланія Трамп відповіла, що хотіла б миру в усьому світі, й окремо згадала про війну Росії проти України. За словами першої леді США, переговори вже тривають, тож Україна та Росія могли б домовитися про нове припинення вогню ще до Різдва, якщо обидві сторони будуть до цього готові.

🤔Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про припинення вогню до Різдва В ефірі Fox News перша леді США сказала, що переговори вже тривають і, на її думку, домовленості можна досягти швидко, якщо обидві сторони будуть до цього готові. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Раніше учасники «Коаліції охочих» закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період. Окремо партнери наголосили на необхідності припинення вогню в Чорному морі для забезпечення продовольчого експорту.

Нагадаємо, наприкінці жовтня за посередництва Меланії Трамп в окупованих Олешках на Херсонщині діяв тимчасовий режим тиші. За цей час було розміновано дороги до міста, доставлено гуманітарну допомогу та евакуйовано людей. 31 жовтня Зеленський повідомив, що евакуйовані жителі перетнули український кордон на Чернігівщині.

Після гуманітарної операції, 5 листопада, представники України та Росії зустрілися в Білому домі за участю першої леді США. Під час зустрічі Меланія Трамп вручила делегаціям листи для Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Вона висловила сподівання, що локальне припинення вогню в Олешках стане першим кроком до тривалого миру.