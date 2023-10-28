Угорщина висунула умови, за яких підтримає новий пакет санкцій проти РФ

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав «червону лінію» для своєї держави

Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти Росії, якщо він стосуватиметься газової, нафтової й атомної сфер промисловості РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю російському пропагандистському агентству «Риа Новости».

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«Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його ухвалення. Червона лінія для нас, очевидно, стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці», – зазначив глава угорського МЗС.

Сійярто наголосив, що Будапешт не вважає за необхідне продовжувати санкційну політику проти Росії, адже вважає її недієвою.

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«Санкційна політика просто не працює. Санкції можуть вдарити по Росії і можуть завдати шкоди Росії, але вони, безперечно, завдають великої шкоди європейській економіці, європейським країнам. І якщо санкційна політика завдає більшої шкоди тим, хто її вводить, ніж тим, проти кого вона спрямована , то в чому сенс її продовжувати?», – сказав міністр.

Ба більше, Угорщина, за словами посадовця, не бажає вносити до санкційного списку тих людей, хто «зробив щось хороше» для його країни.

Нагадаємо, що прем'єр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину та Сербію в тому, що вони допомагають живити «воєнну машину» Кремля, не шукаючи альтернативних джерел енергії в ескалації суперечки щодо податку на імпорт газу.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського союзу, яку необхідно вирішити. За її словами, через дії Угорщини зберігати єдність стає дедалі складніше.

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Також «Главком» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чекає, що делегація України прибуде до Будапешту на переговори стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на €500 млн.