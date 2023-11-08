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США ввели санкції проти компаній, які допомагали РФ виробляти високоточну зброю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США ввели санкції проти компаній, які допомагали РФ виробляти високоточну зброю
Уряд США запровадив санкції щодо семи осіб та трьох компаній
фото з відкритих джерел

Компанії, проти яких запровадили обмеження, причетні до незаконного придбання електроніки подвійного призначення для РФ

Уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно, допомагають РФ виробляти високоточну зброю. Про це йдеться у документі Мінторгу США.

Сполучені Штати Америки вважають, що компанії та особи, проти яких запровадили експортні обмеження, причетні до незаконного придбання електроніки подвійного призначення для РФ. Йдеться про закупівлі на мільйони доларів.

«Компанія SH Brothers допомагала РФ отримати кошти для виробництва високоточної зброї. Через уже запроваджені санкції, Кремль не може виробляти самостійно», – йдеться в документі.

Ця компанія в уряду США викликає найбільше занепокоєння, через критичну роль, яку вона відіграла у виробництві зброї для РФ.

Деякі з електронних компонентів з однаковою маркою, моделлю та номером деталі, відправлені відповідачами через SH Brothers, знайшли у російській техніці зі зброєю та засобах радіорозвідки в Україні, зокрема в комплексах радіорозвідки, РЕБ, вертольотах Ка-52, в БПЛА «Орлан-10».

Компанія здійснила сотні поставок до Росії на суму понад 7 мільйонів доларів.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

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Теги: росія санкції США

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