Британія вдарила санкціями по трьох секторах російської економіки

До списку санкцій потрапили найбільший російський золотопереробний завод, російські олігархи та бізнес

Сьогодні, 8 листопада, міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх. Про це повідомила пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, до списку санкцій потрапили найбільший російський золотопереробний завод, російські олігархи та бізнес, а також треті країни, що підживлюють доходи Росії від війни.

Санкції зачепили два найбільших російських виробника золота – Nordgold та Highland Gold. «Ринки золота і нафти Росії мають тісні зв'язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу на тлі його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під санкції потрапили мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад $300 млн, – Paloma Precious DMCC, а також стоїть за компанією головна особа Говард Джон Бейкер.

Також під санкції потрапив найбільший російський афінажний завод «Красцветмет», Російський союз промисловців та підприємців (РСПП) і російська національна перестрахувальна компанія (РНПК) та інші компанії.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр оборони Мінору Кіхара провели зустріч з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі та британським парламентарем Грантом Шаппсом. Сторони обговорили ряд питань, а також заявили про подальше введення нових санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.