ЄС оголосив про допомогу Україні взимку на 62 млн євро: куди підуть кошти

Буде розгорнуто тимчасові притулки у трьох областях України

19 жовтня Європейська комісія оголосила про нову програму надзвичайних укриттів та зимових споруд для України, а також про гуманітарну допомогу для найбільш нужденного українського та молдавського населення.

«Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні проблеми, і ми повинні бути до цього готові. Завдяки нашому резерву rescEU (рятувального компоненту механізму цивільного захисту ЄС – ред.) буде можливо негайно розгорнути тимчасові притулки в трьох різних областях України», – заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.

Крім того, ЄС збільшує фінансування гуманітарної допомоги, виділяючи ще 175 млн євро на забезпечення освіти, продовольства, доступу до питної води та захисту від холодної зими найуразливіших верств населення.

У комюніке Єврокомісії, опублікованому в Брюсселі, зазначається, що гуманітарна допомога ЄС цієї зими включатиме перекидання в Україну запасів надзвичайних укриттів та інших предметів на загальну суму 62,3 млн євро. Загалом, разом із резервом житла, розміщеним у Румунії, ЄС зможе надати тимчасовий притулок до 46 тис. осіб.

Із додаткових 175 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги 150 млн євро виділено на операції в Україні, а 25 млн євро – у Молдові, уточнюють в ЄК.

«Ключовим пріоритетом є забезпечення зимових укриттів з урахуванням очікуваних негативних температур. Інші пріоритети включають освіту у надзвичайних ситуаціях, охорону здоров'я та допомогу у захисті населення», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як повідомив раніше голова Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на саміт ЄС у Брюсселі європейським лідерам, глави держав та урядів країн Євросоюзу обговорять допомогу Україні, зокрема у зв'язку з підготовкою до зими.

Як повідомлялося, 18 жовтня €2 млрд макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС.