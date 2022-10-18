Україна отримала €2 млрд від ЄС 

Кошти спрямують на бюджетні видатки та соцсферу

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що €2 млрд макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах», – йдеться в повідомленні.

Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі €5 млрд. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС €4,2 млрд макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.

«Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік», – поінформував прем'єр-міністр.

До слова, Міжнародний валютний фонд надасть Україні додаткові $1,3 млрд, що збільшить загальну суму виділену ним грошей з початку повномасштабного вторгнення до $2,7 млрд.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Україна отримає від ЄС транш у €5 млрд.