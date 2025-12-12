Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі

Дональд Трамп закликає повернути Росію до складу G7, звідки її виключили після вторгнення до Криму у 2014 році

Президент США Дональд Трамп відступає від багаторічної американської політики стримування Китаю, просуваючи натомість стратегію розподілу зон впливу. Про це повідомляє Axios, зазначаючи, що останнім часом Трамп «звучить як найбільший китайський голуб у Вашингтоні», передає «Главком».

Як приклад такої зміни курсу наводиться його відмова запровадити санкції проти Китаю після торішніх масованих кібератак, а також скасування заборони на експорт високопродуктивних чіпів Nvidia H200 до КНР. Axios наголошує, що це є вражаючим поворотом у зовнішній політиці політика, адже під час своєї першої президентської каденції він сам намагався обмежити постачання американських технологій Пекіну.

Схожий зсув від конфронтації до компромісів спостерігається і в стратегії Трампа щодо Росії. Йдеться про його готовність прийняти військові здобутки, досягнуті Москвою в Україні. Команда Трампа, зокрема, схиляє Київ до передачі агресору всієї території Донбасу, стверджуючи, що це дозволить досягти нової ери стратегічної стабільності у відносинах Вашингтона та Москви. Крім того, Трамп закликає повернути Росію до складу G7, звідки її виключили після вторгнення до Криму у 2014 році. Також зазначається, що нещодавно опублікована Білим домом Стратегія національної безпеки США виглядає більш прихильною до РФ, ніж до європейських союзників.

У цій моделі співіснування великих держав, яку пропонує Трамп, стабільність розглядається як плата за сфери впливу, пише Axios. Для Сполучених Штатів це означає зміцнення контролю над Західною півкулею, протидія Венесуелі, яку підтримують Китай та Росія, а також чітке попередження обом державам не втручатися в американські справи.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з Китаєм та Росією щодо скорочення ядерних арсеналів, і всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі, попри публічні заяви Москви про небажання приєднуватися до нового договору СНО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримала пропозицію нової мирної угоди, яку погоджувала більшість членів команди президента України Володимира Зеленського, але сам президент нібито відмовився її прийняти. Трамп підкреслив, що угода могла б врятувати тисячі життів і запобігти ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що поки не підтвердив участь своїх посланців у запланованій зустрічі в Парижі, присвяченій врегулюванню війни між Росією та Україною.