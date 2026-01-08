Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року

Міністерство оборони Данії підтвердило існування правила 1952 року, яке вимагає від солдатів «негайно» контратакувати сили, що вторглися

Міністерство оборони Данії нагадало про чинне з 1952 року правило ведення бойових дій, яке зобов’язує данських військових негайно відкривати вогонь по силах, що вторглися на територію країни, без очікування наказів. Відповідну заяву було зроблено на тлі претензій президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Згідно з правилами ведення бойових дій армії, данські солдати будуть зобов'язані спочатку стріляти, а потім ставити питання, якщо США вторгнуться в Гренландію. Міністерство оборони Данії підтвердило існування правила 1952 року, яке вимагає від солдатів «негайно» контратакувати сили, що вторглися, не чекаючи на накази.

Міністерство оборони також заявило, що це правило «залишається в силі».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії на тлі заяв президента Дональда Трампа про намір США отримати контроль над стратегічно важливим арктичним островом.

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.