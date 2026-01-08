Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп повторив свій намір анексувати територію Гренландії
фото: АР

Міністерство оборони Данії підтвердило існування правила 1952 року, яке вимагає від солдатів «негайно» контратакувати сили, що вторглися

Міністерство оборони Данії нагадало про чинне з 1952 року правило ведення бойових дій, яке зобов’язує данських військових негайно відкривати вогонь по силах, що вторглися на територію країни, без очікування наказів. Відповідну заяву було зроблено на тлі претензій президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Згідно з правилами ведення бойових дій армії, данські солдати будуть зобов'язані спочатку стріляти, а потім ставити питання, якщо США вторгнуться в Гренландію. Міністерство оборони Данії підтвердило існування правила 1952 року, яке вимагає від солдатів «негайно» контратакувати сили, що вторглися, не чекаючи на накази.

Міністерство оборони також заявило, що це правило «залишається в силі».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії на тлі заяв президента Дональда Трампа про намір США отримати контроль над стратегічно важливим арктичним островом.

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення. 

Читайте також:

Теги: Данія Гренландія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як США вдалося без бою захопити Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
5 сiчня, 14:32
Зустріч Зеленського і Трампа у Палм-Біч, Флорида, 28 грудня 2025 року
Головне досягнення переговорів Зеленського і Трампа
29 грудня, 2025, 16:16
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
29 грудня, 2025, 02:31
Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
24 грудня, 2025, 00:20
Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
23 грудня, 2025, 01:14
Зеленський вважає, що Трамп має силу переконати Путіна завершити війну
Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир
20 грудня, 2025, 18:58
На одному з фото Дональда Трампа можна побачити в оточенні жінок
Скільки американців вважають, що Трамп знав про злочини Епштейна – опитування
14 грудня, 2025, 03:38
Керолайн Лівітт каже, що очільник США нібито дуже розчарований як Росією, так і Україною
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
11 грудня, 2025, 22:02
Президент США Дональд Трамп висловив свою стурбованість щодо розвитку ситуації в Європі
«Рухається у поганому напрямку». Трамп розкритикував Європу
8 грудня, 2025, 23:29

Політика

Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times
Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua