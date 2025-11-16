Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги

Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни

Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова за підсумками туру Бундесліги здобула золоту майку як спортсменка, яка набрала найбільшу кількість балів серед усіх учасниць. Про це повідомляє «Главком».

Мельникова, яку ЗМІ називають «Чемпіонкою терору», змагалася у складі німецького клубу TSV Tittmoning-Chemnitz.

Вона виступила на чотирьох снарядах та набрала 55,40 бала. Друге місце посіла Сільвія Штор (53,75), третє – Каріна Шонмайєр (53,70).

Фінал жіночої бундесліги відбудеться 29 листопада у Гайдельберзі. Росіянка вже написала у своїх соцмережах, що має намір взяти у ньому участь.

Участь Мельникової у Бундеслізі спровокував скандал.

Зокрема, президент Німецької гімнастичної ліги Міхаель Гьотц відповів на звернення «Главкома» щодо участі у турнірі, який проводить організація, Мельникової.

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.