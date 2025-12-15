ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки

Новий критерій дозволяє ЄС застосовувати санкції проти дотичних також до маніпулюваня інформацією та втручання

Європейський Союз розширив санкційний режим проти Білорусі, поширивши його на гібридні недружні дії Мінська щодо європейських сусідів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

15 грудня Рада запровадила новий критерій для накладання санкцій на компаній та фізичних осіб, що «отримують переваги від, залучені чи сприяють діям або політиці, яку пов’язують з Республікою Білорусь, що спрямовані проти демократії, верховенства права, стабільності чи безпеки у ЄС та його країнах-членах».

Зазначають, що рішення пов’язане передусім із системними нальотами метеозондів з контрабандою з Білорусі до Литви.

Новий критерій дозволяє ЄС застосовувати санкції проти дотичних також до маніпулюваня інформацією та втручання.

Під санкції зможуть потрапити дотичні до «дій, спрямованих проти функціонування демократичних інституцій, економічної діяльності чи сервісів публічного інтересу ЄС і країн-членів».

Крім того, новий критерій охоплює також втручання, пошкодження чи нищення критичної інфраструктури, або ж системні дії, що призводять до збоїв у роботі такої інфраструктури – під таке формулювання підпадає, зокрема, ситуація, що склалася для аеропорту Вільнюса через метеозонди з Білорусі.

В описі проблеми, з якою зіткнулася Литва, наголошують, що метеозонди з Білорусі вплинули вже на сотні рейсів і тисячі пасажирів та спричинили великі збитки для авіакомпаній.

«Їхня мета – дестабілізація у країні-члені ЄС і залякування європейських громадян шляхом створення прямої загрози для цивільної авіації. Застосування цих повітряних куль відбувається у ширшому контексті спрямованої гібридної кампанії, поруч з іншими діями, що включають також підтримувану державою контрабанду мігрантів», – відзначають у комюніке.

Нагадаємо, що 2 грудня Європейський Союз готував проти Білорусі новий пакет санкцій через атаки з контрабандними метеозондами, які проникали у повітряний простір Литви все частіше. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.