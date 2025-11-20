Сійярто закликав ЄС призупинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу

Угорський міністр критикує Київ і пропонує припинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу в «Енергоатомі»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС не повинен надсилати Україні кошти, поки там «діє корумпована система та військова мафія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«В Україні діє військова мафія, корумпована система, а потім президент Європейської комісії... замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля», – розповів Сійярто.

«Час не на боці України. Ілюзія – стверджувати, що час на боці України», – заявив він.

Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Верховна Рада України підтримала відставку міністра юстиції Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном.