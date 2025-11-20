Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сійярто закликав ЄС призупинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Сійярто закликав ЄС призупинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу
Сійярто закликав ЄС не давати гроші Україні
фото з відкритих джерел

Угорський міністр критикує Київ і пропонує припинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу в «Енергоатомі»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС не повинен надсилати Україні кошти, поки там «діє корумпована система та військова мафія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«В Україні діє військова мафія, корумпована система, а потім президент Європейської комісії... замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля», – розповів Сійярто.

«Час не на боці України. Ілюзія – стверджувати, що час на боці України», – заявив він.

Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Верховна Рада України підтримала відставку міністра юстиції Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном

Читайте також:

Теги: міністр Енергоатом Сійярто Україна Європейський Союз фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
12 листопада, 23:24
Вчителі не отримають обіцяне підвищення зарплат у 2026 році
Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь
11 листопада, 15:52
У Раді зареєстровано постанову про звільнення міністерки енергетики
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
10 листопада, 18:38
Правоохоронці кажуть, що підозрювана одержала понад $40 тис. неправомірної вигоди
НАБУ і САП повідомили про підозру заступниці керівника філії «Енергоатома»
5 листопада, 10:54
З 29 жовтня 2025 року запрацювали оновлені правила торгівлі, ухвалені Єврокомісією після консультацій з усіма сторонами
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
3 листопада, 15:10
Кіт, який привернув увагу військових
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
1 листопада, 20:30
Зеленський: Бессент оперативно та ефективно вводить санкції проти РФ, бо так вирішив президент Трамп
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
28 жовтня, 11:59
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07
Зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
21 жовтня, 10:40

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua