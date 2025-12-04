Головна Світ Політика
НАТО попереджає про зростання гібридних загроз

Ірина Тетеріна
Гринкевич закликає готуватися до гібридних загроз
фото з відкритих джерел

НАТО попереджає про підвищення ризиків гібридних атак і планує заходи для захисту території союзників

Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Альянс має готуватися до зростання гібридних загроз. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, гібридні загрози є реальною проблемою.

«Я дійсно вважаю, що ми можемо очікувати на їх подальше зростання», – заявив він. Гринкевич зазначив, що деякі з них були необдуманими, а деякі – навмисними.

Військовий зазначив, що важливо встановити, хто стоїть за гібридними інцидентами, і що НАТО знає, що за деякими з них стоїть Росія.

«Ми також думаємо про те, щоб діяти проактивно. Якщо Росія намагається поставити нас перед дилемою, то, можливо, є способи, як ми можемо поставити дилему перед ними», – додав він.

Нагадаємо, що НАТО має «план Б» на випадок, якщо мирні переговори між Україною та Росією за участю США зазнають невдач. Про це на умовах анонімності розповіли вісім дипломатів із держав-членів Альянсу. 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій. Про це він повідомив, виступаючи перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, пише «Главком».

