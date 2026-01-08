РФ досі не відновила військовий потенціал після операції «Павутина» – джерело

Служба безпеки України провела операцію у червні минулого року

Російська Федерація досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації «Павутина». Про це повідомляють джерела «Главкома» з посиланням на інформацію західних спецслужб.

«Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації», – зазначає джерело.

Нагадаємо, у червні 2025 року Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував тодішній голова СБУ Василь Малюк. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.