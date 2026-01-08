Головна Світ Політика
Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України
Дві іспанські партії різко заперечують проти розгортання військ в Україні
фото з відкритих джерел

Водночас лідер «Об'єднаних лівих» Енріке Сантьяго категорично відкинув відправку військ після потенційного припинення вогню

План уряду Іспанії щодо можливого розгортання військ в Україні після остаточного узгодження мирного плану стикається з різким опором з боку партій Podemos та «Об'єднані ліві». Про це повідомляє агенція EFE.

Ліві партії Іспанії зробили заяви напередодні переговорів Педро Санчеса з парламентськими групами, зазначивши, що остаточне рішення щодо підтримки розгортання іспанських військ в Україні залежатиме від узгодження деталей.

«Це дуже складне питання, нам потрібно розглянути деталі», – йдеться у джерелі.

Водночас лідер «Об'єднаних лівих» Енріке Сантьяго категорично відкинув відправку військ після потенційного припинення вогню.

«Ми не збираємося погоджуватися на початок війни», – повідомив Сантьяго.

Партія Podemos також відмовляється підтримувати план уряду Іспанії щодо розгортання військ в Україні.

«Ми не хочемо сприяти ескалації війни, ані розпалювати конфлікт», – заявила лідерка політсили Іоне Беларра.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.

Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні. 

