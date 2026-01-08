Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України
Водночас лідер «Об'єднаних лівих» Енріке Сантьяго категорично відкинув відправку військ після потенційного припинення вогню
План уряду Іспанії щодо можливого розгортання військ в Україні після остаточного узгодження мирного плану стикається з різким опором з боку партій Podemos та «Об'єднані ліві». Про це повідомляє агенція EFE.
Ліві партії Іспанії зробили заяви напередодні переговорів Педро Санчеса з парламентськими групами, зазначивши, що остаточне рішення щодо підтримки розгортання іспанських військ в Україні залежатиме від узгодження деталей.
«Це дуже складне питання, нам потрібно розглянути деталі», – йдеться у джерелі.
Водночас лідер «Об'єднаних лівих» Енріке Сантьяго категорично відкинув відправку військ після потенційного припинення вогню.
«Ми не збираємося погоджуватися на початок війни», – повідомив Сантьяго.
Партія Podemos також відмовляється підтримувати план уряду Іспанії щодо розгортання військ в Україні.
«Ми не хочемо сприяти ескалації війни, ані розпалювати конфлікт», – заявила лідерка політсили Іоне Беларра.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.
Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.
