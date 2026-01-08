Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву

Трамп останніми днями неодноразово повторював, що хоче отримати контроль над Гренландією

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Щодо Гренландії, дозвольте мені висловитися чітко: Гренландія належить її народу. Ніщо не може бути вирішено щодо Данії та Гренландії без Данії або без Гренландії. Вони мають повну підтримку та солідарність Європейського Союзу», – заявив Кошта у промові з нагоди вступу Кіпру на посаду голови ЄС.

Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово повторював, що хоче отримати контроль над Гренландією, оскільки, на його думку, острів має ключове значення для військової стратегії США, і стверджує, що Данія не зробила достатньо для його захисту. Кошта зазначив, що Кіпр очолює Раду ЄС у час, коли міжнародний порядок, заснований на правилах, зазнає атак, і закликав держави-члени ЄС протистояти цим подіям.

«Європейський Союз не може прийняти порушення міжнародного права – чи то на Кіпрі, в Латинській Америці, Гренландії, Україні чи Газі. Європа залишатиметься твердим і непохитним захисником міжнародного права та мультилатералізму», – наголосив Кошта.

Зауважимо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Гренландія має вирішальне значення для протиракетної оборони США. «Гренландія має вирішальне значення не тільки для нашої національної безпеки, але і для національної безпеки всього світу. Вся інфраструктура протиракетної оборони частково залежить від Гренландії», – сказав він.

Віцепрезидент США додав, що Данія не змогла належним чином забезпечити безпеку острова.

Як Європа намагатиметься врятувати Гренландію від Трампа

Якщо європейські уряди раніше не усвідомлювали, що погрози Дональда Трампа захопити Гренландію були серйозними, то наразі політики більше не ігнорують посилену риторику президента США і відчайдушно шукають план зупинити його. Про це пише Politico.

Знайти компроміс. Трамп заявляє, що Гренландія має критично важливе значення для безпекових інтересів США, і звинувачує Данію в тому, що вона не робить достатньо для захисту острова від зростання військової активності Китаю та Росії в Арктиці. Переговори, в результаті яких Трамп вийде з чимось, що він зможе продати як перемогу, а Данія і Гренландія зможуть зберегти обличчя, – це, мабуть, найшвидший шлях виходу з цієї ситуації. Колишній високопоставлений чиновник НАТО запропонував, щоб Альянс виступив посередником між Гренландією, Данією та США, як це було під час суперечок між членами НАТО Туреччиною та Грецією. Надати Гренландії величезну суму грошей. Адміністрація Трампа підтримала рух за незалежність Гренландії. Аргумент полягає в тому, що якщо арктична територія вийде зі складу Королівства Данія і підпише угоду з США, вона буде затоплена американськими грошима. ЄС і Данія намагаються переконати жителів Гренландії, що можуть запропонувати їм кращі умови. Економічні заходи у відповідь. У ЄС є один потужний політичний інструмент, який можна було б використовувати для стримування президента США: інструмент проти примусу, «торговельна базука», створена після першого терміну Трампа в Білому домі, яка дозволяє Євросоюзу вживати заходів у відповідь на торговельну дискримінацію. ЄС погрожував застосувати цей інструмент після того, як Трамп запровадив мита, але відклав таке рішення в липні після того, як сторони дійшли згоди. Оскільки США все ще запроваджують мита проти ЄС, Брюссель може застосувати «базуку». Введення військ. Якщо США все-таки вирішать захопити Гренландію військовою силою, європейці мало що зможуть зробити, щоб цьому запобігти.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії на тлі заяв президента Дональда Трампа про намір США отримати контроль над стратегічно важливим арктичним островом.