Le Monde повідомило про візит Дмитрієва до посольства США у Парижі

Посланця Путіна Дмитрієва 7 січня бачили у Парижі, його приймали у посольстві США

У Парижі Дмитрієв, як повідомляється, був прийнятий в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом

Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв 7 січня перебував у Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланяням на французьке видання Le Monde.

Як стало відомо Le Monde від поінформованого джерела, Дмитрієва помітили на вулиці Фобур-Сен-Оноре.

Єлисейський палац заперечив інформацію про те, що Дмитрієв відвідав президентський палац на наступний день після того, як 6 січня в Парижі пройшла зустріч лідерів країн «коаліції рішучих», на якій був присутній і президент Володимир Зеленський та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 6 січня лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

6 січня начальники генеральних штабів збройних сил країн «Коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі Х.

За його словами, у французькій столиці він провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Великої Британії генералом Річем Найтоном, начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.