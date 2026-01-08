Головна Світ Політика
search button user button menu button

Le Monde повідомило про візит Дмитрієва до посольства США у Парижі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Le Monde повідомило про візит Дмитрієва до посольства США у Парижі
Посланця Путіна Дмитрієва 7 січня бачили у Парижі, його приймали у посольстві США
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

У Парижі Дмитрієв, як повідомляється, був прийнятий в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом

Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв 7 січня перебував у Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланяням на французьке видання Le Monde.

Як стало відомо Le Monde від поінформованого джерела, Дмитрієва помітили на вулиці Фобур-Сен-Оноре.

Єлисейський палац заперечив інформацію про те, що Дмитрієв відвідав президентський палац на наступний день після того, як 6 січня в Парижі пройшла зустріч лідерів країн «коаліції рішучих», на якій був присутній і президент Володимир Зеленський та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

У Парижі Дмитрієв, як повідомляється, був прийнятий в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом.

Нагадаємо, 6 січня лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. 

Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

6 січня начальники генеральних штабів збройних сил країн «Коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі Х.

За його словами, у французькій столиці він провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Великої Британії генералом Річем Найтоном, начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Читайте також:

Теги: коаліція росія Париж США посольство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
6 сiчня, 19:29
Жінка молиться на порожній вулиці у Каракасі, 3 січня 2026 року
Тиша після бурі у Каракасі: вакуум влади у Венесуелі
5 сiчня, 16:45
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
2 сiчня, 18:31
Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
30 грудня, 2025, 04:14
Садовенко закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище
Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко
26 грудня, 2025, 09:26
Спів професійних виконавців та дипломатів став справжньою несподіванкою для киян
Посли трьох країн та українські митці виконали «Щедрика» у київському метро (відео)
24 грудня, 2025, 17:12
Віткофф (праворуч), представник РФ Ушаков (ліворуч), Дмитрієв (другий праворуч) та зять Трампа Кушнер на зустрічі 2 грудня
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
21 грудня, 2025, 05:55
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 2025, 13:55
Санкції змусили Росію різко знижувати ціни на нафту для Китаю
Російська нафта для Китаю подешевшала до історичного мінімуму – Reuters
8 грудня, 2025, 13:28

Політика

Le Monde повідомило про візит Дмитрієва до посольства США у Парижі
Le Monde повідомило про візит Дмитрієва до посольства США у Парижі
Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України
Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua