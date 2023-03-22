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ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови
фото з відкритих джерел

ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми

ЄС планує відправити спеціальну цивільну місію до Молдови, яка буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз. Про це зявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель під час виступу на Форумі з питань оборони і безпеки ім. Шумана у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Боррель побіжно згадав про плани створити цивільну місію ЄС для Молдови, говорячи про адаптацію моделі цивільних місій Євросоюзу загалом і наводячи приклади переважно з Африки.

«Ми хочемо більш системно застосовувати модель «навчати й оснащувати», а не лише пропонувати навчання. Цей підхід показав хороші результати у Нігері й Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію - для Республіки Молдова, щоб посилити спроможність країни протидіяти гібридним загрозам», – сказав Боррель, не наводячи жодних інших деталей.

Він додав також, що ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми.

Консультувати молдовських колег будуть європейські фахівці з поліції, митної служби, юстиції, фахівці з боротьби з кібератаками та дезінформацією.

Нагадаємо, президентка Мая Санду наголосила, що Молдова підтримує Україну у повномасштабній війні Росії.

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Теги: Молдова Сомалі навчання модель Європейський союз

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