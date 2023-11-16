Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM

Минулого тижня польські перевізники розпочали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною

Польська влада, відповідно до законодавства Євросоюзу, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах

Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі. Це станеться в тому разі, якщо влада не розв’яже питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомляє RMF FM.

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У Єврокомісії наголосили, що польська влада, відповідно до законодавства Євросоюзу, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Офіційно Єврокомісія не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

«Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обидвох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають», – розповів польським журналістам неназваний речник Єврокомісії.

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Як відомо, минулого тижня польські перевізники розпочали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. Вони зазначали, що можуть розблокувати контрольно-пропускні пункти лише за таких умов:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи «Шлях»;

окремих черг для машин з ЄС у системі «єЧерга»;

виділення окремих черг для порожніх авто.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску «Дорогуськ». У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Проте останні пропозиції не погодили.