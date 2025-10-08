Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку

Подкопаєва: батьки – це не ті люди, хто тебе народив, а ті люди, які були з тобою разом

Лілія Подкопаєва розповіла про російськомовне дитинство в Донецьку та незручну зустріч із батьком через 20 років

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в інтерв'ю Марічці Падалко поділилася спогадами про своє дитинство в Донецьку, пояснила причини свого російськомовного оточення та розповіла про єдину зустріч зі своїм біологічним батьком, який є росіянином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Лілії Подкопаєвої.

Подкопаєва підтвердила, що все її дитинство пройшло у російськомовному середовищі в Донецьку.

«Ну так, звісно, я пам'ятаю. І все моє оточення було російськомовне, тому навіть у мене в голові, в думках не було такого, щоб там вчити українську. Тато росіянин...» – пояснила вона.

Спортсменка зазначила, що замість стандартних шкільних уроків (фізкультури, співів, малювання) вона ходила до гімнастичної зали. Це стало можливим завдяки рішенню тренерів та батьків, які погодилися створити спецклас для юних спортсменів.

Батьки Лілії Подкопаєвої розійшлися, коли їй було лише два роки. Наступна зустріч відбулася вже у 2002 році в Донецьку, незабаром після того, як спортсменка стала олімпійською чемпіонкою.

Подкопаєва не знає, де зараз перебуває її батько та його родичі (два брати), які також були в Донецьку. Зустріч виявилася вкрай незручною та короткою.

«Це було вперше з дитинства. Я не знала, як звертатися, як правильно. Тату я не могла сказати, Саше я теж не могла сказати, на ти чи на ви. І дуже дискомфортно було, тому мені здавалось, така карява була зустріч», – зізналася Подкопаєва.

Вони говорили переважно про Олімпіаду, і, за її словами, розмова не була глибокою. Вона припустила, що її батькові також було некомфортно через стільки років розлуки.

Подкопаєва підкреслила, що, попри брак батьківської турботи в дитинстві, вона вважає, що «батьки – це не ті люди, хто тебе народив, а ті люди, які були з тобою разом, які вкладали свій час, душу, свої знання».

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва порвала з російською бульбашкою після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спортсменки в інтервʼю Hromadske.

За словами спортсменки, вона не отримала жодного повідомлення від колег, друзів чи кумів. «І це було відкриття. Неприємне, болюче. І обговорювати цю тему я не хочу», – каже вона.

Варто зазначити, що доньку Подкопаєвої Кароліну хрестила скандальна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно отримала російське громадянство. Також у Росії живуть хрещені батьки сина Подкопаєвої.