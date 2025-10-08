Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
Подкопаєва: батьки – це не ті люди, хто тебе народив, а ті люди, які були з тобою разом
фото: скріншот з відео

Лілія Подкопаєва розповіла про російськомовне дитинство в Донецьку та незручну зустріч із батьком через 20 років

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в інтерв'ю Марічці Падалко поділилася спогадами про своє дитинство в Донецьку, пояснила причини свого російськомовного оточення та розповіла про єдину зустріч зі своїм біологічним батьком, який є росіянином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Лілії Подкопаєвої.

Подкопаєва підтвердила, що все її дитинство пройшло у російськомовному середовищі в Донецьку.

«Ну так, звісно, я пам'ятаю. І все моє оточення було російськомовне, тому навіть у мене в голові, в думках не було такого, щоб там вчити українську. Тато росіянин...» – пояснила вона.

Спортсменка зазначила, що замість стандартних шкільних уроків (фізкультури, співів, малювання) вона ходила до гімнастичної зали. Це стало можливим завдяки рішенню тренерів та батьків, які погодилися створити спецклас для юних спортсменів.

Батьки Лілії Подкопаєвої розійшлися, коли їй було лише два роки. Наступна зустріч відбулася вже у 2002 році в Донецьку, незабаром після того, як спортсменка стала олімпійською чемпіонкою.

Подкопаєва не знає, де зараз перебуває її батько та його родичі (два брати), які також були в Донецьку. Зустріч виявилася вкрай незручною та короткою.

«Це було вперше з дитинства. Я не знала, як звертатися, як правильно. Тату я не могла сказати, Саше я теж не могла сказати, на ти чи на ви. І дуже дискомфортно було, тому мені здавалось, така карява була зустріч», – зізналася Подкопаєва.

Вони говорили переважно про Олімпіаду, і, за її словами, розмова не була глибокою. Вона припустила, що її батькові також було некомфортно через стільки років розлуки.

Подкопаєва підкреслила, що, попри брак батьківської турботи в дитинстві, вона вважає, що «батьки – це не ті люди, хто тебе народив, а ті люди, які були з тобою разом, які вкладали свій час, душу, свої знання».

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва порвала з російською бульбашкою після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спортсменки в інтервʼю Hromadske.

За словами спортсменки, вона не отримала жодного повідомлення від колег, друзів чи кумів. «І це було відкриття. Неприємне, болюче. І обговорювати цю тему я не хочу», – каже вона.

Варто зазначити, що доньку Подкопаєвої Кароліну хрестила скандальна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно отримала російське громадянство. Також у Росії живуть хрещені батьки сина Подкопаєвої.

Читайте також:

Теги: Лілія Подкопаєва батько росіяни Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські дипломати, які працюють у столицях ЄС, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT
Вчора, 09:07
Анастасія Гриців, 15 років, загинула разом із родиною внаслідок російської атаки на Львівщині
Батько загиблої дівчинки приїхав на місце удару на Львівщині (відео)
6 жовтня, 12:40
Раніше табі були частиною традиційного японського костюма
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
29 вересня, 08:45
Російський командир наказав застрелити поранених українських військових
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених
28 вересня, 15:19
Олімпіада-2026 відбудеться без російських керлінгістів
Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026
18 вересня, 14:17
Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
18 вересня, 12:46
Глава держави поінформував, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
14 вересня, 20:48
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
12 вересня, 16:41
Ексмер Херсона після звільнення з полону
Ексмер Херсона, який пробув три роки в полоні, звернувся до влади із проханням
9 вересня, 11:32

Новини

Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ
Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
Французький хокеїст поскаржився на відсутність збірної Росії на Олімпіаді
Французький хокеїст поскаржився на відсутність збірної Росії на Олімпіаді
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям
Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії
Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua