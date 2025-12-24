Головна Світ Політика
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
Сполучені Штати здійснили масштабне переміщення авіації та спецпідрозділів до Карибського басейну
фото: AP

Вантажні літаки перевезли військовий персонал і техніку, однак точна інформація про типи військ і обладнання, що було доставлено, не була уточнена

Сполучені Штати здійснили масштабне переміщення авіації та спецпідрозділів до Карибського басейну, ймовірно, з метою тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

За даними The Wall Street Journal, цього тижня до регіону було перекинуто кілька десятків літаків, зокрема 10 конвертолітів CV-22 Osprey, що належать Силам спеціальних операцій США, передає «Главком».

Літаки були перевезені з авіабази Кеннон у Нью-Мексико, а також прибули вантажні літаки C-17 до Пуерто-Ріко з баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Вантажні літаки перевезли військовий персонал і техніку, однак точна інформація про типи військ і обладнання, що було доставлено, не була уточнена.

Варто зазначити, що на цих базах розташовані елітні підрозділи, зокрема 27-й полк спеціальних операцій і 160-й полк авіації спеціальних операцій, які спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та евакуації персоналу з високим рівнем ризику, а також на наданні повітряної та бойової підтримки.

Речник Південного командування США запевнив, що ці переміщення – це стандартна практика для забезпечення готовності сил у регіоні.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступив із різкою критикою можливих планів США щодо силового вирішення конфлікту у Венесуелі. Під час саміту південноамериканського блоку Меркосур він заявив, що збройна інтервенція стане гуманітарною катастрофою та створить небезпечний прецедент для всього світу

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

