Президент анонсував візит української делегації до США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент анонсував візит української делегації до США
Урядовці доповіли президенту щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі США і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE», – йдеться у повідомленні.

Президент анонсував візит української делегації до США фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський зауважив, що окремо й детально йшла мова щодо спрямування російських заморожених активів для підтримки української оборони і відновлення після російських ударів.

Також президент анонсував візит української делегації до США: «Будуть премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод».

Зокрема, урядовці доповіли щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. «Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами», – наголосив Зеленський.

Президент анонсував візит української делегації до США фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами президента, Україна у перемовинах з ЄС щодо членства цього року буде готова до відкриття всіх кластерів.

«Доручив також активізувати роботу щодо санкцій, і ключовою мішенню санкцій повинні бути саме доходи Росії від нафти та їхня здатність купувати нові компоненти для виробництва дронів і ракет. Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти», – підсумував глава держави.

Як повідомлялося, партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Наразі немає вагань з цього питання серед більшості країн. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

США Володимир Зеленський Європейський Союз відключення

