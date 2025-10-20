Головна Скотч Шоу-біз
Сестра Софії Ротару розказала, яку провокацію влаштували їй росіяни перед вторгненням

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Софія та Ауріка Ротару до повномасштабної війни
фото: Instagram/sofiarotaru.official

Народна артистка України Ауріка Ротару не повелась на провокацію ворогів

Співачці Ауріці Ротару дзвонили представники одного з російських федеральних телеканалів. Втім на вмовляння пропагандистів молодша сестра Софії Ротару не погодилась. Про це Ауріка Ротару розповіла «Главкому» в ексклюзивному інтерв'ю.

«Десь за рік до початку повномасштабної війни з російського НТВ (федеральний російський телеканал, – «Главком») дзвонили мені і пропонували відзняти програму. Я кажу, навіщо мені програма з НТВ? А вони: «Ну це ж і про вашого брата, в нього ювілей». А я відповідаю: «А навіщо про брата знімати? Він що, зірка, чи що? Навіщо?». Шукали якийсь привід. Я відмовилась, мені це не потрібно. А вони: «Ми приїдемо, куди скажете». Я їм кажу – не треба приїжджати, зніматися не буду, а брат тим паче», – розповіла Ауріка Ротару.

Втім, наприкінці 2021 року на НТВ все ж вийшов сюжет з Анатолієм Ротару. Він, як і молодший брат Євген, живе в рідному селі династії Ротару, Маршинцях (Чернівецька область). В програмі з гучною назвою «Ти не повіриш» Анатолій Ротару нічого сенсаційного не розповів. Сказав, що нечасто бачиться з Софією Михайлівною, втім, сповнений теплих почуттів до неї. Окрім Анатолія Ротару, який нещодавно став вдруге дідусем, ніхто з рідних (чотири сестри, брат, племінник та інші родичі) пропагандистам коментарі не надавав.

Анатолій Ротару на російському телебаченні
Анатолій Ротару на російському телебаченні
фото: кадр із телепередачі «Ти не повіриш!»

В інтерв'ю «Главкому» Ауріка Ротару зазначила, що після тієї відмови їй та її директору з РФ ніхто більше не дзвонив. Єдине, прокоментувати матеріали росЗМІ про нерухомість Софії Ротару в Москві та тимчасово окупованому Криму намагався один з українських журналістів. Втім, і йому відповідати Ауріка Ротару не стала.

«Ні, мені ніхто не дзвонив. Я взагалі перестала спілкуватися з будь-ким з Росії. У мене там не має родичів. Було декілька, які не зрозуміли війну і я перестала з ними спілкуватися… Запитував якийсь український журналіст, не пам'ятаю. Аби прокоментувала. А я нічого не можу коментувати, бо нічого не знаю. Те, що пишуть там, це взагалі вигадки. Те що їм треба, вони те і пишуть», – зазначила Ауріка Ротару.

Раніше «Главком» писав, що за словами телеведучого Олексія Суханова співачка Софія Ротару планує дати велике інтерв'ю.

