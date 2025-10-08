Головна Техно Телеком
Данія планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Данія планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Данія обмежує використання соцмереж для молоді через тривогу та депресію
фото з відкритих джерел

Прем’єрка Метте Фредеріксен звинувачує мобільні телефони та соцмережі у «крадіжці дитинства» та зростанні тривожності серед молоді

 

Данія готує заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що мобільні телефони та соцмережі шкодять психічному здоров’ю та концентрації уваги дітей, а батьки зможуть дозволяти доступ з 13 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Метте Фредеріксен у вівторок, під час відкриття парламенту Фолькетинг, оголосила про намір заборонити соціальні мережі для осіб віком до 15 років. «Ми випустили на волю монстра», – сказала вона, додаючи: «Ніколи раніше стільки дітей та молоді не страждали від тривоги та депресії».

Фредеріксен підкреслила, що багато дітей мають труднощі з читанням та концентрацією, а на екранах вони «бачать те, що не повинна бачити жодна дитина чи підліток». За її словами, батьки матимуть можливість дозволити своїм дітям користуватися соцмережами з 13 років.

Міністр цифровізації Каролін Стейдж назвала ініціативу уряду «проривом» і зазначила: «Я вже казала це раніше і скажу ще раз: ми були надто наївними. Ми залишили цифрове життя дітей платформам, які ніколи не думали про їхнє благополуччя. Ми повинні перейти від цифрового полону до спільноти».

У своїй промові прем'єр-міністр навела цифри, які показують, що 60% хлопців віком від 11 до 19 років не бачаться з жодним другом у вільний час, тоді як 94% данських дітей у сьомому класі мали профіль у соціальних мережах до 13 років. «Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей», – наголосила Фредеріксен.

Рішення Данії наслідує приклади Австралії та Норвегії, де також вводять обмеження для користувачів соцмереж молодшого віку. У лютому 2025 року в країні заборонили мобільні телефони у школах і позашкільних гуртках, виходячи з рекомендацій урядової комісії щодо добробуту дітей.

Результати досліджень показують, що вплив соціальних мереж на дітей змушує уряди світу переглядати доступ до цифрових платформ. У червні Греція запропонувала ЄС встановити «вік цифрової дорослості», що забороняє доступ до соцмереж без згоди батьків.

Нагадаємо, що уряд Туреччини ухвалив рішення обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж, щоб убезпечити дітей від шкідливого контенту та цифрових ризиків. Заборона стосуватиметься дітей та підлітків віком до 16 років і охоплюватиме популярні міжнародні платформи.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Рішення спрямоване на підвищення безпеки неповнолітніх в інтернеті та запобігання доступу до небезпечного контенту.

