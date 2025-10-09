Головна Київ Новини
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців
фото: Київська міська рада

Правила мають забезпечити захист прав громади, раціональне використання земель і мінімізацію ризиків зловживань

Київська міська рада сьогодні, 9 жовтня, ухвалила Правила підготовки та прийняття рішень органами Київради щодо набуття та припинення прав на землю комунальної власності в столиці. Ініціаторами проєкту рішення стали депутати Вікторія Пташник та Дмитро Білоцерковець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

За словами Вікторії Пташник, документ встановлює прозорі та уніфіковані процедури управління земельними ресурсами Києва, спрямовані на ефективне використання землі, запобігання корупції та захист інтересів киян.

«Земля – це цінний ресурс, і кожне рішення щодо неї має бути публічним, зваженим і зрозумілим. Прийняті правила створюють єдині стандарти для депутатів, посадовців, інвесторів і громадян. Вони мінімізують людський фактор і гарантують, що кожен квадратний метр комунальної землі працює на громаду», – наголосила депутатка.

Дмитро Білоцерковець додав, що документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців. Правила мають забезпечити захист прав громади, раціональне використання земель і мінімізацію ризиків зловживань.

Нагадаємо, у лютому 2025 року голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Він заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

Нещодавно за позовом Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість, реєстрацію земельної ділянки під цією нерухомістю та зобов’язав повернути її громаді столиці шляхом знесення паркану, який частково встановлено навколо ділянки. Йдеться про землю вартістю понад 180 млн грн площею 3 га по вул. Урлівській у Дарницькому районі Києва. 

Теги: Київ Київрада земля Дмитро Білоцерковець правила

