Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
колаж: glavcom.ua

Європейська Комісія не має права запроваджувати повну заборону на в'їзд для російських громадян

Європейський Союз готується посилити візові правила для громадян Росії, зокрема, припинити видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на трьох європейських чиновників, передає «Главком».

Згідно з новими планами, росіяни, ймовірно, отримуватимуть тільки одноразові візи, що стане частиною загальної стратегії Брюсселя щодо обмеження можливостей для росіян подорожувати по Європі. 

Зокрема, країни Балтії пішли ще далі, повністю заборонивши або значно обмеживши в'їзд росіян на свою територію. Однак, оскільки видача віз є національною компетенцією, Європейська комісія не має права запроваджувати повну заборону на в'їзд для російських громадян. Вона може лише ускладнити процес отримання віз.

За даними Європейської комісії, у 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи, що є значним зниженням порівняно з 2019 роком, коли їх було видано понад 4 мільйони. Однак цей показник все ще вищий за рівень 2023 року.

Окрім цього, в рамках 19-го пакету санкцій ЄС, заплановані обмеження на пересування російських дипломатів. Відтепер вони повинні будуть заздалегідь інформувати держави Шенгенської зони про свої поїздки, що є частиною зусиль по боротьбі з «ворожою розвідувальною діяльністю» Кремля.

Раніше Європейська комісія підтвердила повідомлення у ЗМІ про те, що зараз триває робота над новою стратегією видачі віз громадянам РФ.

Читайте також:

Теги: візи обмеження росіяни правила Європейський Союз

