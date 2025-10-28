ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю

Білорусь стверджує, що рішення Литви про закриття кордону нібито зачепило права громадян ЄС та інших держав

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта висловились щодо закриття Литвою кордону з Білоруссю через повітряні кулі, пише «Главком».

Увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі.

На підтримку балтійської країни виступила президент Єврокомісії:

«Європа стоїть у повній солідарності з Литвою перед лицем постійних вторгнень повітряних куль із гелієм, які використовуються для контрабанди, у її повітряний простір. Це дестабілізація. Це провокація. Ми називаємо речі своїми іменами – це гібридна загроза. Ми цього не терпітимемо. Це ще одна причина прискорити реалізацію наших флагманських ініціатив – Eastern Flank Watch (Спостереження за Східним флангом) та Європейської ініціативи протидії дронам», – заявила фон дер Ляєн.

Антоніу Кошта також висловив свою солідарність з рішенням Литви:

«Повна солідарність із народом Литви у зв’язку з постійними й провокативними діями білорусі проти ЄС та його держав-членів. Ці гібридні дії мають бути припинені, а білорусь повинна запобігти подальшим інцидентам. ЄС і надалі чинитиме тиск на режим за його співучасть у війні Росії проти України та підтримуватиме захист східного кордону Європейського Союзу», – зазначив Кошта.

Водночас, за словами білоруського МЗС, рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю «зачепило права не тільки громадян Білорусі, але й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав».

«Це рішення наочно демонструє зневагу Вільнюсом фундаментальними принципами свободи пересування – однією з основоположних цінностей Шенгенського простору і Європейського Союзу загалом», – вказано в повідомленні.