Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Білорусь стверджує, що рішення Литви про закриття кордону нібито зачепило права громадян ЄС та інших держав

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта висловились щодо закриття Литвою кордону з Білоруссю через повітряні кулі, пише «Главком».

Увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. 

На підтримку балтійської країни виступила президент Єврокомісії:

«Європа стоїть у повній солідарності з Литвою перед лицем постійних вторгнень повітряних куль із гелієм, які використовуються для контрабанди, у її повітряний простір. Це дестабілізація. Це провокація. Ми називаємо речі своїми іменами – це гібридна загроза. Ми цього не терпітимемо. Це ще одна причина прискорити реалізацію наших флагманських ініціатив – Eastern Flank Watch (Спостереження за Східним флангом) та Європейської ініціативи протидії дронам», – заявила фон дер Ляєн.

Антоніу Кошта також висловив свою солідарність з рішенням Литви:

«Повна солідарність із народом Литви у зв’язку з постійними й провокативними діями білорусі проти ЄС та його держав-членів. Ці гібридні дії мають бути припинені, а білорусь повинна запобігти подальшим інцидентам. ЄС і надалі чинитиме тиск на режим за його співучасть у війні Росії проти України та підтримуватиме захист східного кордону Європейського Союзу», – зазначив Кошта.

Водночас, за словами білоруського МЗС, рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю «зачепило права не тільки громадян Білорусі, але й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав».

«Це рішення наочно демонструє зневагу Вільнюсом фундаментальними принципами свободи пересування – однією з основоположних цінностей Шенгенського простору і Європейського Союзу загалом», – вказано в повідомленні.

Теги: Європейський Союз провокація повітряні кулі Литва Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто допоможе РФ відновити виробництво літаків?
Російський ВПК оживає завдяки експорту: що це означає для фронту
18 жовтня, 12:12
Чи справді Білорусь має недоторканість?
Чому Білорусь залишається поза увагою ЗСУ?
4 жовтня, 20:31
У ЄС замінять паспортні штампи на біометричні перевірки
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
1 жовтня, 10:40
У світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
7 жовтня, 01:35
Орабн: Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців
Орбан звинуватив Зеленського у шантажі щодо вступу України до ЄС
7 жовтня, 01:02
Президент США та російський диктатор домовилися про зустріч у Будапешті
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg
17 жовтня, 19:41
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07
Зеленський зробив заяву про допомогу Україні від ЄС
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
23 жовтня, 18:43
РФ порушила повітряний простір Литви
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
23 жовтня, 21:42

Політика

Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля
Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку
Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону

Новини

Трамп зустрівся з першою жінкою-прем'єркою Японії
Сьогодні, 03:35
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua