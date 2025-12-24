Новий уряд Чехії заборонив міністру оборони їхати до України

Яроміру Зуні заборонили здійснювати візити та робити публічні заяви з питань зовнішньої політики без погодження з премʼєр-міністром Андреєм Бабішем

Новий уряд Чехії фактично обмежив повноваження міністра оборони Яроміра Зуни щодо контактів з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посилання на чеські ЗМІ.

Питання було публічно озвучене напередодні лідером правопопулістської партії SPD Томіо Окамурою. Він заявив, що Зуна нібито не прийняв запрошення відвідати Україну, а також уточнив, що згідно з коаліційною угодою, питання зовнішньої політики тепер перебувають виключно в компетенції премʼєра.

Окамура також підтвердив намір SPD добиватися припинення участі Чехії в ініціативі з постачання боєприпасів Україні та відмови від закупівлі винищувачів F-35 для чеських ВПС, назвавши ці рішення «занадто дорогими та недоцільними».

За його словами, Міністерство оборони вже готує документи щодо виходу з програм підтримки України.

Заяви Зуни на підтримку України, зроблені минулого тижня, були розглянуті на коаліційній раді партій ANO, SPD та Motorists. За її підсумками домовилися, що міністр оборони надалі коментуватиме лише технічні питання армії та забезпечення, а всю зовнішньополітичну позицію уряду, включно з Україною, озвучуватиме виключно премʼєр Бабіш.

Раніше Бабіш заявляв про намір скасувати чеську ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів Україні у разі повернення до влади. Остаточне рішення щодо майбутнього цієї програми має бути ухвалене 7 січня на засіданні Ради національної безпеки Чехії. Водночас президент Чехії Петр Павел застеріг, що згортання допомоги Україні може зашкодити самій Чехії та її безпеці.