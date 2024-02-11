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Що буде, якщо Путін переможе? Глава МЗС Польщі зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Що буде, якщо Путін переможе? Глава МЗС Польщі зробив заяву
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
фото: PAP

Сікорський зазначив, що стримування Путіна в майбутньому обійдеться набагато дорожче, ніж нинішня допомога Україні

У разі перемоги Путін зрівняє Україну з землею та розпочне нову війну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю Der Spiegel.

За його словами, російський диктатор мріє увійти в історію як новий Петро Перший. А в разі перемоги Путін «зрівняє Україну з землею», а її громадян змусить служити в армії та кине їх на нову війну.

«Його стримування або відбиття атаки тоді обійдеться набагато дорожче, ніж нинішня допомога Україні», – зазначив польський дипломат.

Він додав, що російський диктатор сприймає лише мову сили, тобто повторює шлях СРСР, який зазнав поразки, бо вступив у гонку озброєнь із Заходом.

«Путін сьогодні конкурує з половиною вільного світу і не може перемогти», – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Польща нібито спровокували Гітлера напасти на неї.

Раніше Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна. На його думку, вони можуть бути катастрофічними насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США. Глава МЗС підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ. 

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Теги: Польща міністр путін

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